Programa para calcular Area de figuras geometricas en C#

Verificando las herramientas de Webmaster (Google) entre mis resultados de busqueda me percate que aparece como resultado el como se puede realizar un programa que realice cálculos de figuras geométricas, podemos decir que es un problema común en la programación, y puede ser una buena oportunidad para practicar tus habilidades de programación en C#. En este artículo, vamos a revisar un ejemplo de código que permite calcular area de figuras geometricas en c# asi como el perímetro de un círculo, un cuadrado y un triángulo.

using System; class Program { static void Main(string[] args) { Console.WriteLine( "Ingrese el radio del círculo:" ); double radio = double.Parse(Console.ReadLine()); MostrarResultados( "círculo" , radio, CalcularAreaCirculo(radio), CalcularPerimetroCirculo(radio)); Console.WriteLine( "

Ingrese el lado del cuadrado:" ); double ladoCuadrado = double.Parse(Console.ReadLine()); MostrarResultados( "cuadrado" , ladoCuadrado, CalcularAreaCuadrado(ladoCuadrado), CalcularPerimetroCuadrado(ladoCuadrado)); Console.WriteLine( "

Ingrese la base y altura del triángulo:" ); double baseTriangulo = double.Parse(Console.ReadLine()); double alturaTriangulo = double.Parse(Console.ReadLine()); MostrarResultados( "triángulo" , baseTriangulo, alturaTriangulo, CalcularAreaTriangulo(baseTriangulo, alturaTriangulo), CalcularPerimetroTriangulo(baseTriangulo, alturaTriangulo)); } static double CalcularAreaCirculo(double radio) { return Math .PI * Math .Pow(radio, 2 ); } static double CalcularPerimetroCirculo(double radio) { return 2 * Math .PI * radio; } static double CalcularAreaCuadrado(double lado) { return Math .Pow(lado, 2 ); } static double CalcularPerimetroCuadrado(double lado) { return 4 * lado; } static double CalcularAreaTriangulo(double baseTriangulo, double alturaTriangulo) { return (baseTriangulo * alturaTriangulo) / 2 ; } static double CalcularPerimetroTriangulo(double baseTriangulo, double alturaTriangulo) { double lado = Math .Sqrt( Math .Pow(baseTriangulo / 2 , 2 ) + Math .Pow(alturaTriangulo, 2 )); return baseTriangulo + 2 * lado; } static void MostrarResultados(string figura, double medida1, double medida2, double medida3) { Console.WriteLine($ "Área del {figura}: {medida2}" ); Console.WriteLine($ "Perímetro del {figura}: {medida3}" ); } static void MostrarResultados(string figura, double medida1, double medida2, double medida3, double medida4) { Console.WriteLine($ "Área del {figura}: {medida3}" ); Console.WriteLine($ "Perímetro del {figura}: {medida4}" ); } } Lenguaje del código: JavaScript ( javascript )

El diseño del programa es bastante sencillo, pero abarca todo lo necesario para que puedas iniciar.

Tienes dudas, decime y podemos siempre ver juntos.