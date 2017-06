Asi como en su momento ya habiamos comentado como realizar la descarga de pokemon GO en paraguay, ahora ya no hara mas falta por que ya esta Pokemon Go liberado para Paraguay.

Hace unas horas ya se puede realizar la busqueda en la AppStore / PlayStore para descargar el nuevo juego creado por la empresa Niantic, Pokemon Go, ahora desde paraguay ya podremos disfrutar de este juego revolucionario que mezcla el juego con la realidad aumentada.

Ni bien me entere que la aplicacion estaba ya liberado oficialmente para descargar en paraguay, me puse a descargar a la par de estar escribiendo este articulo, a muchos no les gusta el juego pero estamos la otra cara de la moneda que no es gustarnos el juego en si, si no por la nueva tecnologica impuesta y desarrollada en este juego, la realidad aumentada.

Pokemon Go liberado para Paraguay, primeras impresiones del juego

Cabe destacar que el juego en si es interesante y viciante, solo camino a casa en cada semaforo que me quedaba iba atrapando pokemones, unos mas faciles de atrapar, otros mas dificiles, ojo no se debe jugar mientras uno maneja, primero esta la seguridad vial y luego el ocio.

Lo bueno del juego es lo bien diseñado que esta y tambien la precision con relacion a los caminos combinado con el GPS que usa, bastante completo e interesante.

Dato importante del juego es el consumo excesivo de la bateria, tiene incorporado la opcion de ahorro de energia, pero igual creo que puede mejorarse un poco mas este pequeño pero gran detalle.

A continuacion te dejamos los enlaces directos para poder realizar la descarga del juego desde la PlayStore y la AppStore, que lo disfruten.

Descargar Pokemon Go:

Android: Descargar Pokemon Go Android

iOS: Descargar Pokemon Go iOS

