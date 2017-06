Inesperadamente Pokemon Go falla en sus servidores, hace unas horas atras a todos los jugadores de cada rincon del mundo se les hacia imposible jugar.

En un juego bastante exitoso se ha convertido Pokemon Go, tanto que debido a la cantidad inmensa de jugadores la misma provoco una falla en sus servidores.

Hang in there, Trainers! All servers are still down. #PokemonGO

— Pokémon Go Servers (@PoGoServer) July 16, 2016