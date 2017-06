Pokemon GO accede a tu información de Google

Pokemon Go es uno de los juegos mas revolucionarios de los ultimos meses, pero como se suele decir, no todo lo que brilla es oro, o no te confies demasiado, en este caso el pequeño gran detalle que se les escapo a los creadores del juego es especificar que Pokemon GO accede a toda tu informacion de Google.

Nintendo con este juego esta apostando muy fuerte en el sector de los smartphone.

Pokemon GO, una creacion de Niantic

La compañia encargada del desarrollo de este juego para la Nintendo es Niantic, la empresa desde hace 5 años inicio el camino para lanzar un juego con caracteristicas excepcionales, adentrandose mas y mas en el mundo real.

Interactuando con cada uno de nosotros, mas de 200 paises en todo el mundo estan interconectados en comunidades globales, donde se compite, se colabora, etc.

De esta forma la empresa lanzo el juego Pokemon GO donde nos permite vislumbrar el siguiente nivel de juegos que se adaptan al mundo real.

Que datos potencialmente accede Pokemon GO?

Este inconveniente solo se presenta en la version para iOS del juego, los que tenemos android estamos salvados jaja, una vez que instalas el juego, no te permite realizar registros de forma directa, te pide confirmacion para acceder a tus datos usando tu cuenta de Google, pero detalle importante, que tipo de informacion?

Si hacemos un recuento, Niantic a traves de su juego Pokemon GO, tienen acceso a

tus contactos

leer tu correo electronico

tu historial

en poca palabras toda tu informacion almacenada en Google

Desde mi punto de vista es un error de programacion, pero dejemos asi como dicen los abogados, el beneficio de la duda, ojala la empresa Niantic saque ya la version actualizada donde se pueda tener mas claro que informacion quieren tener disponible o acceder a la hora de jugar Pokemon Go

Para descargar desde Android lo puedes hacer desde aqui: Android

