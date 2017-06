Descargar Pokemon Go en Paraguay!!

Actualizacion 03/08/2016 23.05: hace unas horas fue liberado la descarga desde la PlayStore y Appstore del juego. Si queres descargar Pokemon Go podes dirigirte a este enlace -> Pokemon Go ya llego a Paraguay (Click Aqui)

Juego extraordinario que se ha hecho viral en todo el mundo (todos aquellos paises que tienen oficialmente la APK de descarga desde android o iOS), lastimosamente para Paraguay no esta habilitado aun dicha descarga de manera oficial, pero en este articulo te traemos la precisa, como descargar pokemon go.

Descargar Pokemon Go para Iphone

Desde su lanzamiento hasta el momento aunque esta en su fase de prueba, todo el mundo lo esta descargando muy a pesar que solo esta habilitado para determinados paises, en este articulo te mostraremos paso a paso como

Primeramente debes desconectarnos de nuestro itune.

El siguiente paso es cambiar la configuracion regional desde nuestro iphone, la misma lo podemos hacer desde General — Lenguaje — Region, de esta forma lo que haremos es elegir nuevamente la region y lo haremos de acuerdo aquellas regiones donde esta permitido oficialmente la descarga de pokemon go, las mismas son Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, España, Alemania.

Una vez realizado este cambio, al ingresar a nuestra AppStore, y tratemos de descargar cualquier aplicacion, nos pedira crearnos una cuenta nueva.

Creamos una cuenta nueva para usarla, y al momento de elegir un medio de pago, no eliges nada, cuando nos pide elegir la direccion de facturacion, buscamos por San Google, una direccion real de algun restaurante, mcdonald, etc de la region que elegiste (esta direccion es la direccion de Mc Donald en Nueva Zelanda por ejemplo, CNR TAINUI & CHAPEL STS, GREYMOUTH, NEW ZEALAND Ph: 03-7680780 ).

Al realizar todos los pasos que explicamos mas arriba, y tengamos ya todo activo nuestra nueva cuenta de AppStore, buscamos desde la misma Pokemon Go, y ahora si ya nos apareceria para poder descargarlo y disfrutar de uno de los mejores juegos de la actualidad.

No se olviden de ayudarnos a compartir el articulo, de esta forma llegaremos a mas y mas personas.